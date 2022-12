La Gazzetta dello Sport

Ad Albufeira, in Portogallo, lacontinua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Intanto, Georginio Wijnaldum, che si era fratturato ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)Ibra - ... Le altre - La Lazio è ferma a 30 punti come l'Inter, poi ci sono Atalanta ea 27. Per Sisal, il ... Roma, riecco Wijnaldum: da metà gennaio potrebbe tornare in campo La squadra è tornata a Torino, i granata hanno ripreso i lavori al Filadelfia. Non c’era Ivan Juric, volato a Roma per i funerali di Sinisa Mihajlovic, così è stato il fedele vice Paro a dirigere il p ...PERUGIA Riecco il congresso. Il Pd umbro si posiziona in vista della consultazione che a febbraio eleggerà il nuovo segretario. Il blocco a sostegno del governatore emiliano Stefano ...