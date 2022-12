Leonardo e Sofia | i nomi più diffusi per i bimbi nati in Italia

LA NAZIONE

Leggi Anche Il cognome più diffuso a Milano La rimonta delle signore Rossi sulle Hu: i nomi più gettonati per i nuovi nati -mantiene il primato dal 2018; al secondo posto Alessandro che sale di una posizione rispetto al 2020. Conquista il podio Tommaso, al ......Franzoni su Nausica Mia 2Montelli su Norma del Terriccio 3 Angelica Pasi su Stella Trofeo Allievi Pony h 100 1 Martina Vitali su Golden Girl V 2 Susanna Sirtori su Darcys Cork 10 3... Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai genitori italiani per i loro figli La tendenza registrata nell'indagine Istat sul rapporto "Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno 2021" ...Genova – Sono i figli della pandemia. E i genitori liguri hanno augurato loro, già nella scelta dei nomi, di essere forti come dei leoni. O di avere quella luce unica che squarcia la notte, prima che ...