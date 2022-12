Il Post

Il progetto Altavilla in pillole Profondamente innamorato della, un rapporto già sigillato dal progetto Efebo (il primo sigaro made in Italy con foglie di tabacco coltivate in), ...La raffineria russa di Priolo si è messa in regola con l'embargo del G7 contro il petrolio russo: da giornialimentando l'impianto Isab con greggio comprato sui mercati internazionali. La novità è resa possibile dal contratto di finanziamento da poco siglato da Litasco, controllata svizzera di Lukoil, e ... In Sicilia sta per finire l’era dei call center “Lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente”. Così la Corte costituzionale ha stroncato la legge regionale siciliana che sanava le strutture abusive in aree vincolate. La sentenza dell ...Domani mercoledì 21 dicembre, la presentazione del libro di Fabrizio Egizi, all’aeroporto di Trapani. Omaggio all’aeronautica militare, «il racconto della ...