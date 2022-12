Extraction 2 | Chris Hemsworth promette scene d' azione ancora più spettacolari

Movieplayer

Hemsworth è andato in cerca di guai. E li ha trovati. Mentre lavorava a Limitless del National ... la star di Thor edsi è sottoposta a una serie di test genetici per vedere cosa, ...Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale di National Geographic, Limitless conHemsworth. In questa docuserie in sei parti, la star del cinema e dello streaming (, Thor, The Avengers ) guida gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale indagherà ... Extraction 2: Chris Hemsworth promette scene d'azione ancora più ... Love and Thunder evolved from a mild disappointment to one of the Marvel Cinematic Universe’s most unpopular installments in the blink of an eye, conspiracy theories began to emerge that Chris ...In una recente intervista Chris Hemsworth ha rivelato che in Extraction 2 oseranno ancora di più rispetto al passato.