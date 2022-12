Energia | modifiche illegittime dei prezzi di fornitura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nei confronti di Enel, A2A e Edison come di altre compagnie, a novembre Federconsumatori Bergamo aveva inviato all’autorità antitrust (AGCM) una ventina di segnalazioni perdeidi. Lo stesso era accaduto in altri territori del Paese, in totale contro sette compagnie dielettrica e gas naturale. Ora, con soddisfazione, Federconsumatori Bergamo plaude alle sette istruttorie avviate da AGCM e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, a cui viene intimata la sospensione delle variazioni unilaterali dei contratti in essere. La variazione applicata illegittimamente della società avrebbe comportato aumenti pesantissimi nei confronti di sette milioni e mezzo di contratti stipulati da famiglie, ...