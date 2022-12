Covid | prorogato l’obbligo di mascherine in ospedali e Rsa

(Di martedì 20 dicembre 2022)di indossare lein, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, “sarà ri, almeno fino a primavera”. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.dinelle strutture sanitarie resterà in vigore almeno fino a primavera “Una delle poche cose che mi ha un po’ infastidito – ha detto il ministro – da quando sono diventato ministro è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo toltoe lo riprorogheremo: indossare lein ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli”. Il ministro Schillaci ha ...

