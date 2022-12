Ballando Mascherato | Milly Carlucci fonde sempre di più i suoi due programmi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il Cantantesta lavorando in gran segreto alla sua quarta edizione che debutterà il prossimo 18 marzo su Rai1.si prepara così a una sfida difficilissima dato che per la prima volta il suo show andrà in onda il sabato sera scontrandosi con il più rodato Amici di Maria De Filippi. Tv Sorrisi e Canzoni questa settimana ha rivelato alcuni dettagli che caratterizzeranno la quarta edizione, ma purtroppo non sono proprio delle novità. Entrambi, infatti, sono già stati visti acon le Stelle, format di punta di Rai1 nonché garanzia di successo del sabato sera. Il primo è l’arrivo in giuria di Iva Zanicchi (già giudice guest star nel corso della scorsa edizione) che è una delle finaliste dinonché la punta polemica del cast; il secondo invece è il ...

