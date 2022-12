(Di martedì 20 dicembre 2022) L'accordo sulaldel gas raggiunto ieri in sede europea non risolverà purtroppo gli attuali gravi problemi dei prezzi di gas ed elettricità. Questo in estrema sintesi il giudizio di,...

Adnkronos

L'accordo sulal prezzo del gas raggiunto ieri in sede europea non risolverà purtroppo gli attuali gravi problemi dei prezzi di gas ed elettricità. Questo in estrema sintesi il giudizio di, Associazione ...... hanno chiesto all'Ue l'ok a introdurre unmassimo del gas per gli impianti di produzione di ... spiega il presidente di, Associazione italiana di grossisti di energia e trader, 'sarebbe più ... Aiget: "Tetto prezzo gas misura inefficace e potenzialmente dannosa" (Adnkronos) – L’accordo sul tetto al prezzo del gas raggiunto ieri in sede europea non risolverà purtroppo gli attuali gravi problemi dei prezzi di gas ed elettricità. Questo in estrema sintesi il giu ...