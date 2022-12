A Cernusco sul Naviglio petizione contro i rumori della metropolitana

Prima la Martesana

La siepe sparita e da quel momento il rumore della metropolitana invade i loro appartamenti. Protesta dei residenti del quartiere di Cascina Melghera a C ernuscoNaviglio che hanno organizzato una petizione per chiedere l'installazione di barriere antirumore. Una mozione per chiedere un incontro ad Atm La protesta è finita in Consiglio comunale, dove Carlo ...Lo ha stabilito l' Anac in una nota 13 dicembre 2022 del presidente Giuseppe Busia, in seguito alla richiesta di parere del comune diNaviglio. Nel caso in esame, il comune lombardo ... Un'enorme area dismessa di Cernusco sul Naviglio ospiterà una gigafactory La siepe sparita e da quel momento il rumore della metropolitana invade i loro appartamenti. Protesta dei residenti del quartiere di Cascina Melghera a Cernusco sul Naviglio che hanno organizzato una ...20/12/2022 - Per aggiudicare un appalto pubblico un comune può avvalersi di una centrale di committenza costituita nella forma di associazione, unione, consorzio o anche di convenzione tra enti locali ...