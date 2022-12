Golssip

... a Roma, è arrivato in visita anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito (nella gallery) ... 13.15 -- Alla camera ardente per Sinisa Mihajlovic è arrivato anche Vincenzo, ...'Ero amico di Sinisa da 25 anni e conosco tutta la famiglia - ha detto- come allenatore sono subentrato a lui in quattro diverse squadre: nessuno, dal magazziniere al presidente, ha mai ... VIDEO / Montella: “Sinisa un amico e un uomo dai grandi valori” Migliaia le persone in fila in Campidoglio, a Roma, per la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto due giorni fa di leucemia. La Sala della Protomoteca è aperta al pubb ...Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana ed ex Sampdoria, ha salutato la squadra blucerchiata poco prima dell’inizio dell’amichevole – VIDEO Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana, ha salutato la sua e ...