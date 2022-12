Ultime Notizie – Facebook | l’Ue | “Pratiche abusive su pubblicità on line”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Commissione Europea ha inviato a Meta una contestazione degli addebiti, secondo la quale la società madre diha violato le regole Ue di concorrenza, distorcendo il mercato dellaclassificata on. Il problema, per la Commissione, è il legame istituito da Meta traMarketplace, che si occupa diclassificata on, e il social network. La Commissione teme anche che Meta imponga condizioni commerciali inique ai concorrenti diMarketplace, a proprio beneficio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Invece Concita

Pierre Veyret - analista tecnico di ActivTrades - ha segnalato che le borse stanno recuperando parte del terreno perso nelledue settimane , con la maggior parte dei settori in rialzo nell'...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Invece concita, il posto delle vostre storie - Murekatete ultime notizie Pioli e il Milan attendono i nazionali: Leao rientra per primo. Con il mondiale giunto alla sua conclusione per i calciatori è tempo di tornare a pensare ai rispettivi club… Leggi ...Dopo una lunga attesa in cui Rose Villain si è fatta conoscere e apprezzare grazie ad una serie di fortunati singoli e collaborazioni con i migliori artisti rap e trap in circolazione, da Guè a Tony ...