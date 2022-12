Road Dogg | “A Vince McMahon non piaceva esteticamente Aiden English | per questo mise fine al Rusev Day”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Al momento del suo passaggio al main roster,, accompagnato da Lana, venne presentato come un distruttore con personaggio filo russo e anti americano.conquistò lo US Title e subì il primo schienamento solo a WM 31 per mano di John Cena. Da li in poi la WWE fece fatica a trovargli uno spazio di rilievo nei propri show. Il bulgaro tornò ad essere over a seguito dell’affiancamento ae la nascita delDay. Si pensava che i due potessero arrivare ai titoli di coppia, ma ad un certo punto il loro push venne messo da parte nonostante il responso positivo dei fan.Jesse James ne ha parlato durante il suo podcast. “Anon” Durante ...

The Shield Of Wrestling

... l'attrice protagonista è Amber Midthunder, vista in Rosewell, New Mexico e The Ice. Il ... Per chi ami Snoop, che nel film è un vecchio amico e collega del protagonista, sarà l'occasione per ...Paak "Eminem ha pubblicato, a sorpresa, un nuovo singolo in collaborazione con Snoop. A te ... Put me thru , Saviers, Am I wrong , Lockdown , Suede , Come down , Tints e King James , ... Road Dogg ha prodotto il segmento di Bray Wyatt a SmackDown Al momento del suo passaggio al main roster, Rusev, accompagnato da Lana, venne presentato come un distruttore con personaggio filo russo e anti americano. Rusev conquistò lo US Title e subì il primo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...