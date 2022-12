Questione ospedale a Sant’Agata de’ Goti | il Senatore Matera presente al consiglio comunale

MessinaToday

...questo problema ' Secondo lei i governi e i politici la stanno prendendo sul serio la... ricoverato per Covid nell'di Camposampiero: viene 'sovrainfettato' da sei - sette batteri, in ...Abbiamo portato in Commissione e in Aula ladei crescenti costi energetici e delle leve ... In questo comparto ci sono zone oscure su cui fare luce: dall'da campo all'ex Milizia. ... Sit in dei sindaci a Taormina: "Giù le mani dall'ospedale, protesta pacifica ma non ci fermeremo qui" Pasquali si asterrà anche in Consiglio comunale Si è discusso del nuovo ospedale da realizzare nei terreni tra via Sgattoni e viale dello Sport, nel quartiere Ragnola di Porto d'Ascoli, nella commissi ...L'influencer Chiara Ferragni è stata attaccata dagli haters dopo la sua ultima campagna pubblicitaria. Ma sulla questione ha avuto da ridire Selvaggia Lucarelli, affermando che si trattasse di una str ...