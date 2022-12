Omicidio in un bar a Milano | ucciso un uomo a pistolettate

MilanoToday.it

Il titolare delCaffetteria Milano , un cittadino cinese di 35 anni , è stato ucciso nel suo esercizio a colpi d'arma da fuoco. L'è avvenuto poco dopo le 7 in via Bessarione , zona Porta Romana . Sul ...La vittima è un uomo che - in base a una prima ricostruzione - è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, si ritiene una pistola, mentre era dentro ilMilano Caffetteria. La dinamica ... Omicidio a Milano, uomo ucciso a colpi di pistola in un bar Un uomo è stato ucciso questa mattina in un bar sito in via Bessarione nella zona Corvetto a ... non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell’omicidio sono stati ...Omicidio lunedì mattina a Milano, dove un uomo è stato ucciso in un bar al civico 42 di via Bessarione, all'angolo con piazza Angilberto II, in zona Corvetto. Il killer è entrato in… Leggi ...