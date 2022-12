(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ottime notizie per ilnella sessione d’allenamento odierna al Sscn Konami Training Center. Luciano Spalletti ritrova i giocatori impegnati con le proprie Nazionali come:. Gli azzurri preparano la sfida contro il Lille in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Ancora a parte Rrahmani mentre Politano ha svolto la seduta con la squadra dopo l’infortunio prima della partita contro il Villarreal. Di seguito, il report ufficiale della seduta d’allenamento deldi questa mattina: Seduta mattutina per ilall’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri – si legge nel report ufficiale – stanno preparando il match amichevole contro il Lille in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con ...

IlNapolista

Ilè tornato ad allenarsi per preparare la prossima amichevole invernale contro il Lille , che andrà in scena mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00 nella cornice dello Stadio Maradona. Dopo la ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con ... Napoli: tornano Anguissa, Lozano e Olivera - ilNapolista Allenamento Napoli: tre azzurri tornano in campo. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Napoli a lavoro: il report dell’allenamento. Tramite comunicato, la SSC Napoli ha reso noto il resoco ...Report Napoli: Anguissa, Lozano e Olivera rientrati in gruppo. Ecco chi manca all'appello di Luciano Spalletti.