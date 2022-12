Agenzia ANSA

La Russia giudica "inaccettabile" l'accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, definendo l'intesa una "distorsione del mercato" e promettendo "una ...... ma quando accadrà:'inizio del 2023, gennaio o febbraio, o più avanti, in marzo o aprile", ha ... A suo parere,potrebbe anche essere interessata al deposito di munizioni che si trova nella ... Mosca all'Ue, inaccettabile il price cap al gas, reagiremo - Europa Le indiscrezioni sostengono che sia un «figlio d’arte». Il padre, un ex diplomatico di Mosca basato in Austria, svolgeva compiti di intelligence. Una «passione» poi trasmessa all’erede, inviato ...La Russia giudica "inaccettabile" l'accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, definendo l'intesa una "distorsione del mercato" e promettendo "una reazio ...