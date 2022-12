Moglie Messi | “Che orgoglio enorme Ci hai insegnato a non mollare mai”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Antonela Roccuzzo,di Lionel, il giorno dopo del trionfo dell’Argentina ai Mondiali ha dedicato qualche parola al numero 10: “Non so neanche come cominciare… Cheche sentiamo per voi! Grazie per avercia nonmai, a lottare fino alla fine. Alla fine siamo campioni del Mondo! Noi sappiamo che hai sofferto per tanti anni e quanto volevi arrivare a questo!”. SportFace.

Sky Tg24

... i giudici di Brescia decidono per l'estradizione die figlia di Panzeri. Doha taglierà il ... Oltre i Mondiali, il confronto impossibile tra Maradona e. Musk fa votare 17 milioni di ...Leggi Anchecon la tunica nera: l'emblema del potere del Qatar sul calcio. E di una Fifa compiacente Alla finale in tribuna, accanto Naila Asker - zade ,del banchiere Andrei Kostin, ... Chi è Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi. Ha origini calabresi. FOTO di Paride Arena SAN BENEDETTO - Il 16 ottobre 2004 Barcellona viveva una di quelle serate in cui l'estate non si arrende alla sua naturale fine e ...Messi, abbastanza perplesso per l’insolita cerimonia, ha dovuto accettare l’astuta cortesia di Al-Thani: non poteva dire di no al suo datore di lavoro (di Leo Coen) ...