Minacce al comandante dei vigili di Aversa | denunciato un uomo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale di(Caserta) hapera pubblico ufficiale unche nei giorni scorsi aveva minacciato ildel Corpo, Antonio Piricelli. “Non venire nelle palazzine che là rimani, senti a me. Non è una minaccia ma una promessa” aveva scritto un lettore anonimo a commento di un articolo pubblicato su una testata online, in cui si parlava di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai poliziotti della municipale guidati da Piricelli, e conclusasi con denunce e sequestri. Immediate sono scattate le indagini, con il responsabile del commento identificato – anche tramite il profilo – e. “Queste intimidazioni dal tono camorristico – dice ilPiricelli – non mi faranno ...