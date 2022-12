Messi e la tunica nera | la questione non è l’abito né il gesto ma chi lo ha compiuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ certo che se a Lionelfosse stato infilato un kilt scozzese o un ponchocano, non ci sarebbe sata tutta questa polemica. Al Thani, emiro del Qatar, ha poggiato sulle spalle del capitano dell’Argentina durante la premizione dei mondiali il bisht, non abaya – l’abaya è la versione femminile -, che nei paesi arabi della penisola araba, in particolare del Golfo, è un simbolo di regalità, di eleganza e onore. “, ti onoriamo come si fa nelle occasioni importanti. Sei uno di noi” è questo il messaggio che si è voluto mandare. Perché lanon èné il, ma chi lo ha. Nell’atto di poggiare sulle spalle un abito del genere non c’è nulla di male, anzi, segna finalmente un risultato per i paesi arabi: una luce su un mondo dimenticato ...