La FOMO | cos’è e come combatterla

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La chiamano, Fear of missing out. È la paura di rimanere esclusi, la sensazione di essere tagliati fuori e non riuscire a partecipare a esperienze piacevoli e gratificanti fatte dagli altri. Si tratta di una particolare forma di ansia sociale che si manifesta in modo sempre più forte nella nostra epoca, così iperconnessa e dipendente dai social networkFacebook o Instagram. Forse tu stesso l’hai sperimentata, senza rendertene conto. Quante volte, scrollando la home di Facebook, hai avutol’impressione che i tuoi amici (o conoscenti) avessero una vita molto più interessante della tua? Guardando le foto, scorrendo le stories di Instagram, sembra sempre che gli altri siano migliori, più belli, più felici: capodanno sulla neve, feste in spiaggia, serate in discoteca a ballare, teneri momenti familiari con i figli piccoli, romantiche cene di coppia ...