Genoa | la scossa di Gilardino

(Di lunedì 19 dicembre 2022)dà laal, arrivato come semplice traghettatore sta trovando la continuità giusta per riportare entusiasmo nella piazzadà laal, arrivato come semplice traghettatore sta trovando la continuità giusta per riportare entusiasmo nella piazza. Tre partite sette punti, con due vittorie e un pari. L’ultimo il successo contro il Frosinone primo della classe. L’allenatore rossoblù ha rimesso a posto le cose e importante è riuscito ad entrare nella testa del gruppo cosa che forse non era riuscita a Blessin. Ha sistemato la difesa ed è riuscito a far ritrovare il sorriso a società e tifosi. In società ora si valuta, ma con questo rendimento difficile andare alla ricerca di un altro profilo.continuerà sulla panchina rossoblù ...