Ciclismo | Mark Cavendish correrà con l’Astana nel 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022), dopo un periodo di ciclomercato sicuramente non facile, ha trovato una squadra per il. La notizia non è ufficiale, ma a breve dovrebbe diventarlo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Lo sprinter britannico, che in queste ore sta volando alla volta della Spagna, per raggiungere in ritiro i suoi nuovi compagni, in un roster di cui farà parte anche l’olandese Cees Bol, sarà quindi protagonista con una squadra World Tour anche l’anno prossimo. Per il campione del mondo 2011, rimane quindi viva la possibilità di migliorare i suoi record: 34 tappe alla Grande Boucle, 16 al Giro d’Italia e 3 alla Vuelta. Nelle settimane che verranno, ovviamente in accordo con il general manager Alexander Vinokourov, il corridore dell’Isola di Man definirà il calendario degli eventi a cui parteciperà e non è ...