C’è posta per Te 2023 | ecco quando inizia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di C’èper Te, il fortunatissimo talk show di Maria De Filippi in onda il sabato sera in prima serata su Canale 5. La prima puntata, infatti, andrà in onda già il primo sabato del, ovvero il 7 gennaio prossimo. Si parlava della fine di gennaio, ma a quanto pare Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda e il pubblico della De Filippi ne è entusiasta, come si legge sul web. C’èper Te, la data di inizio e gli ospiti: tutte le novità Anche in questa edizione la conduttrice Maria De Filippi ha preparato sorprese per i telespettatori con ospiti molto amati e momenti di puro divertimento. Non mancheranno lacrime e momenti di commozione per le storie che saranno raccontate. Come sempre Maria De Filippi inviterà al suo people show diversi ...