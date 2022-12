(Di lunedì 19 dicembre 2022) Possibili nuovi casi dopo quelli degli anni Novanta in Slovenia e un rapporto che innescò una scomunica nel 2019. "Potete scriverci in inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e tedesco”. Mons. Libanori: sanzioni per il putridume, ma la Chiesa non rinnega un figlio che...

la Repubblica

... parla la suora vittima diFederica Tourn Attualmente, le dimissioni del papa sono normate ... Le motivazioni devono essere forti e orientate comunque al bene comune della Chiesa, come neldi ...... in attesa di dichiarazioni chiare e definitive della autorità ecclesiastiche su questoimbarazzante. Quando ha conosciuto MarkoNel 1985, avevo 21 anni e frequentavo la facoltà di ... Caso Rupnik, i gesuiti sollecitano le denunce di abusi sessuali: "Scriveteci in qualsiasi lingua" Possibili nuovi casi dopo quelli degli anni Novanta in Slovenia e un rapporto che innescò una scomunica nel 2019. "Potete scriverci in inglese, ...“Domani” pubblica la testimonianza sconvolgente di Anna (nome di fantasia), oggi 58 anni, l’ex religiosa italiana della Comunità Loyola che sostiene di aver subito per nove anni abusi sessuali e viole ...