Auto gpl in fiamme | intervengono i Vigili del Fuoco | FOTO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) RIETI – Nella tarda serata di ieri la squadra di prima partenza deideldella sede centrale di Rieti è intervenuta a Osteria Nuova, nel territorio del Comune di Poggio Moiano, per l’incendio di un’vettura alimentata a Gpl. Il veicolo, avvolto interamente dallea causa della fuoriuscita del gas, era in sosta all’interno di un pubblico parcheggio mettendo a rischio altrimezzi e attività commerciali dove erano presenti, in quel momento, passanti e avventori. Il tempestivo intervento e l’immediato attacco all’incendio su piu fronti – dopo la messa in sicurezza dell’area – ha permesso un rapido contenimento dellealimentate in maniera sostenuta dall’azione di combustione del Gpl in perdita. Grazie anche all’ausilio di un mezzo ABP è stato possibile ...

