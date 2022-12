Appello per salvaguardare i pini di via S.Francesco - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Lettera - denuncia alla Sovrintendenza: 'Verificate se le modifiche apportate al progetto del sottopasso comportino il taglio di alberature sane e ......più Era stato ritrovato in stato confusionale e ricoverato all'ospedale di Vicenzaaccertamenti. Le ricerche stanno proseguendo anche grazie all'utilizzo di droni e cani molecolari . Un... Appello per salvaguardare i pini di via S.Francesco Tanti baresi e non solo hanno risposto all’appello di monsignor Giuseppe Satriano, e ieri sera hanno dato vita ad un pellegrinaggio per la pace a Bari, che precede la preghiera ...Con l'ordinanza n. 36800/ 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti in presenza a dei quali è possibile per il giudice dichiarare la cessazione ...