YouTube Music permetterà di creare una radio personalizzata

Leggi su tuttoandroid

(Di domenica 18 dicembre 2022), il servizio di streamingale di Google, permette, come tutti gli altri competitor, di riprodurre brani casualmente inseriti in una stazione. La creazione di stazioniè compito di algoritmi che, in base ai nostri gusti, accorpano varie canzoni in una stessa stazione. Questo processo, del tutto automatico, tiene conto di L'articolo proviene da TuttoAndroid.