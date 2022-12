Sci | cdm; Curtoni seconda nel SuperG di St Moritz

Agenzia ANSA

Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG didi St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Per lei è il decimo podio individuale. Inoltre la valtellinese dopo due gare indossa ora il pettorale rosso di leader di superG con 120 ...Seguiremo anche la sciatrice naturalizzata albanese prima di andare a delineare la classifica finale e le classifiche diLo sloveno Zan Kranjec in 1.18.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Seguono i norvegesi Henrik Kristoffersen in 1.19.09 e Lucas Braathen in 1.19.22. In forte ...Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtone e Marta Bassino pronte per regalare altre soddisfazioni all'Italia ...