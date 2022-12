Scaloni | «Siamo nati per soffrire | ma questa squadra reagisce a tutto»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lionelha terminato la finale del Mondiale in Qatar in lacrime, in panchina, estasiato per la vittoria della sua Argentina. Dopo il match ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Le sue parole sono sul Clarin. “Ancora non me ne rendo conto, ma è bello essere campione del mondo. Non può essere che abbiamo sofferto tanto.per. Sono orgoglioso, ma meno emozionato degli altri giorni perché sono sollevato. Èmerito loro. È un gruppo incredibile. Tutti diventano più forti quando c’è fiducia. Ognuno ha il potere quando c’è fiducia. E’merito loro. Con tutte le critiche che abbiamo ricevuto finora, lasciate che la gente goda, per favore, questo è ...