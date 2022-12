(Di domenica 18 dicembre 2022) Una volta erano tra i luoghi più tranquilli al mondo, dove si parlava piano, osservando i libri esposti prima di fare la propria scelta sull’acquisto fare. Ma adesso anche questo mito è caduto, dopo quanto accaduto ieri, 18 dicembre, nel tardo pomeriggio, tra le 18:30 e le 19:00. Una furiosa lite, infatti, ha sconvolto la pace dellaFeltrinelli di via Appia Nuova, a. L’aggressione Tutto è iniziato per una sciocchezza. Protagonisti un uomo di 56 anni e un ragazzo di 28 anni. Il, che aveva le cuffiette alle orecchie, passando per i corridoi dellacon alcuni volumi in mano non si è accorto della presenza dele lo ha leggermenteto. Probabilmente l’uomo gli ha detto qualcosa che il giovane non ha sentito a causa delle cuffie con la musica ad alto ...

Il Corriere della Città

Una volta all'incrocio con via della Giustizia avrebbe iniziato una svolta a sinistra verso via. Nel tentativo ha urtato in modo lieve una 64enne di Fano che stava attraversando la strada a ...Il trash solitamenteil gusto dell'ascoltatore e del lettore. Ma in questo genere di ... le stagi e le rovine fatte dain Africa in un lasso di tempo limitato del secolo scorso (azioni prima ... Roma, lo urta inavvertitamente in libreria: 56enne prende a pugni un 28enne e gli rompe il naso davanti ai bambini Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del 2° e 3° metacarpo della mano sinistra, dopo aver urtato contro il palo nel corso della ...(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2022 "Non parlo di cinghiali, così non urto la sensibilità di nessuno. Però parlo di lupi, che in molte zone sono un problema", le parole di Salvini all'assemblea di ...