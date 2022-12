Pd | De Micheli | “Fermare l’esodo di iscritti ed elettori”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 dicembre 2022) ROMA – “E’ fondamentalesilenzioso dieddel Partito Democratico, in atto anche a causa di un dibattito congressuale appiattito sui destini personali dei dirigenti, che trascura quello collettivo della nostra comunità”. Lo afferma in una nota la parlamentare dem Paola De, candidata alla segreteria nazionale del Pd. “Dalla deludente partecipazione alla manifestazione di ieri a Roma – afferma – è arrivata la conferma di un preoccupante disimpegno dei nostri militanti. Mentre i gruppi dirigenti si agitano per trovare una collocazione politica alla ricerca di garanzie personali, i nostriedsono sempre meno interessati al futuro del Pd, perchè tanti danno per scontato che non cambierà nulla. Invece occorre ...