Papa Francesco firma le dimissioni in “caso di impedimento medico” E rivela | “Entro due anni una donna guiderà un dicastero”

... shopping con pancione e nonne NOVEMBRE Wanda Nara: 'Vi racconto il vero motivo del divorzio da Mauro Icardi' DICEMBRETotti e Noemi Bocchi, ecco la loro nuova casa Michelle Hunziker e ...... nel momento in cui tutto il mondo ha potuto vedere il miglioramento della sua salute (ha ricominciato a camminare affidandosi alle cure dei medici del Real Madrid)che fa Rilascia un'...Papa Francesco ha annunciato che ha pronta una lettera di dimissioni in caso di impedimento medico nello svolgere la sua missione ...Jorge Bergoglio resterà fedele a una tradizione che dura da più di 30 anni: niente calcio in televisione dal Mondiali del 1990 ...