Corriere dello Sport

L'va avanti nella continuità. Nonostante la nazionale sia stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali , il commissario tecnico Garethè stato confermato fino agli Europei del ...Garethè stato confermato come allenatore dell', in vista della qualificazione a Euro 2024. Lo ha reso noto la Federcalcio inglese, una settimana dopo l'eliminazione dei Tre Leoni nei ... Inghilterra: Southgate confermato fino agli Europei 2024 C'è la stretta di mano per il commissario tecnico, nonostante la nazionale si sia fermata ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata dalla Francia ...Doha 18 dic. (Adnkronos) - Gareth Southgate resterà allenatore dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la Federcalcio inglese. Il 52enne tecnico stava valutando il suo futuro dopo la sconfitta per ...