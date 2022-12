Freddo e maltempo | dal Comune di Bergamo 30 posti letto in più per chi è senza casa

(Di domenica 18 dicembre 2022). Che si parli di Bilancio o di scelte inerenti al Welfare Sociale, il credo dell’amministrazione comunale è sempre lo stesso, “non si lascia indietro nessuno”. Una frase che corre e ricorre negli uffici di Palazzo Frizzoni, nei discorsi del Sindaco e dei suoi assessori, nelle scelte che vengono fatte e anche nelle repliche che vengono date. E mai come di questi tempi, segnati dalle difficoltà che già appartengono alla vita di per sé, ma che sono anche acuite da quelle che il destino ci riserva, questa frase racchiude una mission, una visione, come piace dire agli amministratori, che deve essere più che mai nitida. Vederci bene ed esserci, dunque, credendoci e investendo, devono essere gli imperat degli interventi che muovono il fare quotidiano per arginare una piaga, com’è in questo caso quella della povertà, che si sta sempre di più mangiando la felicità delle ...

