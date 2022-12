Che tempo che fa | ospiti Roberto Bolle e Alessandro Borghi | stasera su Rai3

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tornasuin prima serata CheChe Fa di Fabio Fazio, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina. Come ogni domenica, insieme al conduttore anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Oltre a, sarannoanchee Luca Marinelli, protagonisti de “Le otto montagne”, film dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch vincitore del Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes e tratto dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti. Ci sarà anche il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che in oltre trent’anni di carriera ha conquistato il pubblico ...