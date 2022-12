Ballando con le Stelle | quale coppia è stata eliminata ieri e chi è in finale? Classifica e data ultima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla finalissima dicon le, il programma del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra un passo di salsa e uno di tango, i concorrenti in gara, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, anche quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco e di scendere in pista al fianco di ballerini professionisti. Ma cosa è successo nella primadi sabato 17 dicembre? E quali sono le coppie che andranno direttamente in? Quali sono le coppie finaliste dicon le2022 Le coppie in gara, quelle che sono arrivate alla primadicon le, sono: Iva Zanicchi ...