Alvaro Bautista verso un 2023 da campione in carica con Ducati

(Di domenica 18 dicembre 2022) Finalmente il numero uno è lui. Finalmente chi veste la numerazione deldel mondo della Superbike monta unasi prepara al più complesso dei suoi campionati in SBK: dopo essere passato da outsider a sfidante, l’esperto spagnolo ha alzato il titolo del Mondiale piloti del 2022 e nella prossima annata dovrà dimostrare di essere ancora il più forte e veloce respingendo gli attacchi dei rivali che vorrebbero detronizzarlo dopo una solo stagione al comando. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook)Ecco cosa ha detto il pilota iberico durante l’evento “Campioni in Piazza” organizzato dain Piazza Maggiore a Bologna: “Nel 2019 avevamo cominciato incredibilmente bene. Non sapevo neppure ...

...06 14 Danilo Petrucci ITA 710 101 7,03 15 Troy Bayliss AUS 224 33 6,79 16 Alex Barros BRA 115 18 6,39 17 Sete Gibernau SPA 107 18 5,94 18 Marco Bezzecchi ITA 111 20 5,55 19SPA 180 36 ...