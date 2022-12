Allegri non ci vuole credere | un altro giocatore si è infortunato

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Juventus sta iniziando a pensare al ritorno in campo conche rischia di non poter contare su un vero e proprio top. Il mondiale in Qatar è alle battute finali e questo significa che il ritorno dei club si sta avvicinando; la Juventus dovrà essere brava ad isolarsi (le vicende societarie rischiano di influire pesantemente) per andare a riprendere la rincorsa al Napoli e andare all’assalto di coppa Italia ed Europa League. Obiettivi importanti per rendere la seconda parte di stagione decisamente diversa da quanto abbiamo visto fino all’arrivo della sosta per il mondiale.dovrà essere bravo a compattare il gruppo ma il tecnico ha sempre dimostrato di avere le capacità per andare ad unire la squadra. LaPresseIl problema, per l’allenatore, rischia di essere ancora una volta la condizione fisica dei suoi giocatori; ...

Sport Fanpage

C'era quasi più curiosità di sentireparlare per la prima volta dopo lo tsnunami giudiziario che ha travolto la Juve chedi vedere la squadra in campo. Pur orfana di tutti i big la Juve formato baby ha battuto l'Arsenal 2 - 0,...Juventus, Marchisio incensa Deschamps: 'Ha una qualità cheè scontata'Marchisio 'consiglia' anche la Juve nel caso in cui a fine stagione dovesse consumarci il divorzio conin panchina e ... Chiedono ad Allegri come sta Pogba e sbotta: Non fa nemmeno un metro di corsa Non solo la finale Mondiale tra Francia e Argentina: Marchisio, ex Juventus, consiglia i bianconeri in caso di separazione con Allegri ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...