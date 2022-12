Spese veterinarie e cibo per animali quasi gratis con questi strumenti

La Gazzetta di Massa e Carrara

Al problema etico si aggiunge quello economico: comprare questi cuccioli costa poco, ma leper curarli possono arrivare a migliaia di dollari.Svolta in parlamento: la proposta di legge relativa al cosiddetto bonus animali fino a 900 euro potrebbe presto lasciare il posto a quella di una riduzione dell'IVA per le. Come ormai sappiamo, in legge di bilancio 2023 è stato da poco presentato un emendamento a firma della deputata Michela Vittoria Brambilla - ex ministra per il turismo nel IV ... Contributo alle spese veterinarie per i proprietari di animali ... Questa agevolazione può essere richiesta per le spese veterinarie e farmaceutiche, purché siano riferibili a cani e gatti detenuti in maniera legale. O che siano impegnati nelle pratiche sportive. Per ...Il bonus animali costa troppo, si sta pensando a una soluzione di comodo: la riduzione dell’IVA per le spese veterinarie.