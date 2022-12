Orlando | Manovra della destra dice più nero | un fisco meno giusto e più precarietà

Tiscali Notizie

Roma 16 dicembre 2022 "Costruiamo una piattaforma opposta a quella dentro ladi bilancio della destra. La legge di bilancio dice più nero, un fisco che non è più giusto, ...Andreadel ...... Andrea, intervenuto all'evento online 'Fondata sul lavoro. Idee per la Costituente del Partito Democratico'. Per l'esponente dem "c'è un'ulteriore perla" nella: "Cancellare il ... Orlando: “Manovra della destra dice più nero, un fisco meno giusto e ... (Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “Costruiamo una piattaforma opposta a quella dentro la manovra di bilancio della destra. La legge di bilancio dice più nero, un fisco che non è più giusto, ma un ...“Il reddito di cittadinanza era entrato in concorrenza con il lavoro povero, la gente che guadagnava 600 euro diceva, secondo me giustamente, io ne prendo 500 e me ne sto a casa e questa cosa stava de ...