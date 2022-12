Mattarella al Papa | Grazie per i suoi accorati appelli sul rischio di una deriva verso un conflitto generalizzato

Leggi su agi

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio, nell'inviare iaguri e quelli di tutti gli italiani aFrancesco I in occasione del suo compleanno, lo ringrazia anche per glia fermare la guerra in Ucraina. "L'anno che si sta concludendo è drammaticamente segnato dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, con gravissime conseguenze per il popolo ucraino, vittima di crimini efferati, e per il mondo intero - scrive il capo dello Stato - di fronte al tentativo di sovvertire con la violenza le norme fondamentali dell'ordinamento internazionale, nonché alle molte crisi e alle tensioni in tante aree del mondo, le coscienze di milioni di persone, credenti e non credenti, si sono interrogate sui mezzi più idonei per porre fine alle ingiustizie e difendere i diritti violati". "Su tale ...