Lazaar sicuro | “Hakimi ha l’Inter nel cuore | può tornare in nerazzurro”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) “potrebbeal”. Ne èAchraf, laterale marocchino ex Palermo, intervistato da Libero, a proposito del futuro del connazionale del Psg, ex. “Siamo molto amici – dice– quando arrivò al, stavamo sempre insieme, eravamo praticamente inseparabili. Achraf ama tanto. Sta bene a Parigi: è in un club enorme, magli è rimasta nelè il miglior terzino destro al mondo e al Psg non sono stupidi: se lo terranno stretti. I nerazzurri se lo sono lasciati scappare per problemi societari, però i rapporti tra Achraf e Inter sono molto buoni, mai dire mai nel calcio”. SportFace.