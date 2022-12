Juve | due autogol piegano l’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Con un autorete per parte lasuperanell’amichevole contro: gli errori di Xhaka e Holding decisivi Lasupera l’amichevole controvincendo per 2-0. Contro i gunners decisivi gli errori degli inglesi, che infilano per due volte la propria porta. Il primo gol arriva nel recupero del primo tempo: cross di Fagioli, Xhaka sbaglia la respinta e infila in rete. Nel recupero del secondo tempo ancoradei gunners: conclusione di Iling Jr. e deviazione di Holding che manda fuori causa Ramsgate. L'articolo proviene da Calcio News 24.