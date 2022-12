Iran | chi soffia sulla rivolta

Leggi su panorama

(Di sabato 17 dicembre 2022) La vasta ribellione popolare che chiede la fine del regime viene cavalcata da varie forze straniere, a partire da Israele, Stati Uniti e Paesi sunniti, per i propri interessi contro il nemico comune. «I servizi di intelligence israeliani dovrebbero essere la punta della lancia: usare il loro potere per indebolire gravemente, scoraggiare coercitivamente e, se fortunati, far crollare il regimeiano» scrive l’ex brigadiere generale Jacob Nagel, che è stato consigliere per la sicurezza nazionale del premier Benjamin Netanyahu. Il piano dettagliato descritto da Newsweek il 15 novembre la dice lunga sulle possibilità israeliane di cavalcare la, che sta mettendo alle corde gli ayatollah. Da metà settembre i manifestanti uccisi sarebbero 451, 18 mila gliiani arrestati, 159 le città coinvolte nelle proteste e 143 le università ...