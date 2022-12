Incredibile in Australia | portiere colpito violentemente al volto

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il calcio, purtroppo, regala spesso brutte sorprese ed episodi sconvolgenti. Come quello che è accaduto oggi in, nel derby di Melbourne. L’episodio si è registrato durante il derby di A-League tra Melbourne City e Victory. La partita è stata abbandonata dopo che i tifosi hanno preso d’assalto il campo, aggredendo il. Il Melbourne si trovava in vantaggio per 1-0 dopo 21 minuti di gioco quando da dietro una delle due porte del campo da gioco è iniziato un vero e proprio putiferio. Prima è stato acceso un fumogeno ed ildel City, Tomm Glover, lo ha rilanciato sugli spalti. I tifosi hanno però reagito furiosamente: in massa si sono precipitati verso il campo mentre la sicurezza cercava di proteggere il. Tuttavia, Glover è statoal ...

Calciomercato.com

Attimi di pura follia pura in, nel corso del derby di Melbourne fra il City e Victory , sospeso poi inevitabilmente sul punteggio di 1 - 0 per i padroni di casa. Nel corso della ripresa, un gruppo di sostenitori della ...Commenta per primociò che è successo in, nel derby di A - League tra Melbourne FC e i Melbourne Victory. Al minuto 21 infatti, alcuni tifosi ospiti sono entrati in campo facendo invasione e ... Incredibile in Australia: tifosi invadono nel derby di Melbourne, ferita ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali in vasca corta: oro per Paltrinieri e per la 4x50 mista con record del mondo ...La Formula 1 e la AGPC hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto del Gran Premio d'Australia fino al 2037.