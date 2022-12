Incredibile in Australia | portiere colpito da un bidone della spazzatura!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Attimi di pura follia pura in, nel corso del derby di Melbourne fra il City e Victory, sospeso poi inevitabilmente sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Nel corsoripresa, un gruppo di sostenitoriformazione ospite ha invaso il terreno di gioco assalendo i calciatori che stavano disputando il match L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonifazi al Genoa, il difensore è pronto a sbarcare a Pegli Tacconi offerta dalla Cina, la criticamoglie Speranza Critica allo sceicco Al Thani nella premiazione del mondiale per club SKY o DAZN? Dove vedere Atalanta-Bologna, streaming e diretta tv Atalanta-Torino, possibile rinvio del match. L’ASL blocca i granata Lazio, Sarri: “Arbitro non all’altezza, ha ...

