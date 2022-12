In Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste Michele Ruzzier affronta il proprio passato

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’, dopo il k.o. di Pesaro, ospita la, che viene dalla sconfitta interna contro Brindisi. Dove vederla: domenica 18 dicembre 2022 ore 18.00, Eleven Sports Arbitri: Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni, Giulio Pepponi I PRECEDENTI Negli 8 precedenti già giocati, coi sono state 5 vittorie die 3 di. Nelle sfide giocate a, il bilancio è in parità con due vittorie per parte Nelle ultime 3 gare tra3 vittorie esterne. GLI ASSENTI– Justin Reyes è out per un trauma distorsivo con lesione complessa del menisco laterale del ginocchio sinistro. GLI EX– ...