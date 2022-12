Il Pd è parte lesa Enrico Letta va all' attacco sul Qatargate

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022), lo scandalo corruzione al Parlamento europeo irrompe alla manifestazione organizzata dal Pd contro la legge di bilancio del governo Meloni. Il segretario del Partito democratico,, nel corso della manifestazione di Roma ha parlato di «un partito e di una coalizione fatta di gente perbene. Non accetteremo mai - ha scandito dal palco - tutta la sporcizia che arriva da uno scandalo inaccettabile per cui abbiamo chiesto la commissione di inchiesta a Bruxelles, per cui ci dichiareremoe per cui chiederemo che i responsabili di quelle porcherie paghino il conto». Parlando ancora dello scandalo corruzione legato al Qatar, il segretario ha aggiunto: «Rigettiamo quelle porcherie con tutta la nostra forza perché la nostra Europa è quella di David Sassoli». Il ...