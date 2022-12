Il medico fa perdere le proprie tracce | lo ritrovano a pochi chilometri da casa | ma è troppo tardi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Andrea Calcaterra era scomparso improvvisamente settimane fa, dopo il lavoro. Nessuno ha più saputo nulla di lui. Poi, per caso, la scoperta.di Trecate, in provincia di Novara, Andrea Calcaterra è stato ritrovato ada, in Valle d’Aosta. Nessuno sa cosa sia accaduto durante tutte queste settimane. Il corpo dell’uomo è stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

LA NAZIONE

la vita un 44enne, L. B., di Zero Branco. Da una prima ricostruzione, un automobilista ... niente da fare purtroppo per l'uomo investito, deceduto sul colpo, come accertato daldel ...Rischiava dila vista per una patologia all'occhio sinistro, ma, a 27 anni, nel 1994, una donazione di ... La pre produzione l'ha realizzata Giovanni Sapia , bassista edel pronto soccorso ... La frazione rischia di perdere l’ambulatorio medico Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tragico incidente stradale nella notte di ieri a Roma. A perdere la vita è stato Federico Urilli, un 30enne di Tivoli, medico specializzando dell’Umberto I e socio del Rotaract Club tiburtino. Secondo ...