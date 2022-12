Gli auguri di Mattarella per il compleanno di Papa Francesco | ' Grazie per gli appelli di pace'

ForzaRoma.info

'Su tale drammatico sfondo, acquistano particolare valoreaccorati appelli di Vostra Santità ... a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordialidi benessere personale ......ditra il fallimentare governo di Kerenskij, un altro tribuno che credeva troppo nelle sue capacità oratorie, e le guardie rosse che assunsero il potere per manifesta incapacità di tutti... Totti: gli auguri e l’emozionante dedica a Fiorella: “Buon compleanno mamma” Città del Vaticano – Papa Francesco festeggia 86 anni e a un giornale spagnolo che gli chiedeva se non si fosse fatto troppo gravoso il peso della Chiesa, ha risposto ...Caro direttore, «las mañanitas» è la canzone che stamani canteranno al Papa nel giorno del suo 86° compleanno. Per la ...